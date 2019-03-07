HABER

PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 10:49 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 5 mutfak tüpü ve 120 kilo amonyum nitratla hazırlanan birbiriyle bağlantılı el yapımı patlayıcı, bulunarak imha edildi. Operasyonda ayrıca 213 kilo esrar ele geçirildi.

PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 5 mutfak tüpü ve 120 kilo amonyum nitratla hazırlanan birbiriyle bağlantılı el yapımı patlayıcı, bulunarak imha edildi. Operasyonda ayrıca 213 kilo esrar ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ve Hazro ilçelerinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla operasyon düzenlendi. 'Bayrak- 117 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-02' adı verilen operasyonda Lice'nin Ortaç köyü kırsalında 3 farklı yerde 120 metre çoklu bakır kablo ile birbirine irtibatlı 5 mutfak tüpü ve 120 kilo amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. PKK'lı teröristlerin yer altına tuzakladığı patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.
Ekipler, Lice'nin Yalaza ve Bağlan köylerinde ise mağaralara gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü 2 bidon içerisinde 138 kilo toz, 75 kilo kubar olmak üzere toplam 213 kilo esrar ele geçirdi. Operasyonda Lice'nin Çavundur köyünde oturan ve hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan S.B. gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 124 kişinin kimliği kontrol edilerek üst araması yapılırken, 15 aracın da kontrol edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildiPKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildiPKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildiPKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu davasına başladıAhmet Kural ve Sıla Gençoğlu davasına başladı
Bursa'da lüks rezidansta intihar!Bursa'da lüks rezidansta intihar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Ne yaptın Gözde! Babası çığlık seslerine koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.