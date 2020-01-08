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  4. PKK'nın üst düzey kadın yöneticisine MİT ve TSK'dan ortak operasyon

PKK'nın üst düzey kadın yöneticisine MİT ve TSK'dan ortak operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 12:35 | Son Güncelleme

2018'den bu yana PAJK Mahmur-Kandil Koordinasyon surumlusu olan "Delal Nurhak" kod adlı Esme Erat etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi "Delal Nurhak" kod adlı Esme Erat ve şoförü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl eylül ayının ikinci yarısında Irak/Kandil'de MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK Koordinasyonunun iki numaralı yöneticisi Esme Erat ve şoförü "Zilan Kobani" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Terörist Esme Erat'ın 1965 doğumlu olduğu, PKK'ya 1989'da Diyarbakır kırsalında katıldığı belirlendi.

1993'te Almanya'dan Suriye alanına geçerek Abdullah Öcalan tarafından siyasi ve askeri eğitime alınan Esme Erat, o dönem PKK kadın hareketi çekirdek kadrosu içinde yer aldı. 2014-15'te PAJK Koordinasyon sorumluluğuna getirilen teröristin 2018'de PAJK Mahmur-Kandil Koordinasyon sorumlusu olduğu öğrenildi.

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Terör örgütü PKK’nın en üst kadın yapılanması PAJK’ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK’nın Kandil’deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.Terör örgütü PKK’nın en üst kadın yapılanması PAJK’ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK’nın Kandil’deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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mit ortak operasyon PKK üst düzey kadın yöneticisi TSK

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