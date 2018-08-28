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PKK'nın Yoncalıbayır'daki katliamı hafızalardan silinmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yoncalıbayır köyünde 25 yıl önce katledilen 9 kişinin yakınlarının acısı dinmiyor - Yusuf Demir: "Katledilen oğlum ve 8 gencimizin acısını unutmadık" - Teröristlerin elinden kaçarak kurtulan Zeki Arslan: - "Allah'ın izniyle kanımız yerde kalmadı, devletimiz bizim kan hakkımızı onlardan alıyor"

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yoncalıbayır köyünde 25 yıl önce PKK'lı teröristlerin katlettiği 9 kişinin yakınlarının acısı dinmiyor.

Yoncalıbayır köyüne 28 Ağustos 1993 akşamı gelen bir grup teröristin kırsal alanda kurşuna dizdiği 9 kişinin yakınları, katliamı unutamıyor.

Teröristlerin, 17 yaşında katlettiği Ali Demir'in babası Yusuf Demir, 28 Ağustos 1993 akşamı kalabalık bir terörist grubun gençleri köy meydanına toplayıp kaçırdığını söyledi.

Kendilerini savunmaya fırsat bulamadıklarını ifade eden Demir, o akşam yaşananları şöyle anlattı:

"Oğlumun da içinde bulunduğu 13 kişiyi alıp götürdüler. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Sabah namazına yakın iki kişi kaçmayı başararak köye geldi, 'Biz kaçtık, bizden sonra silah sesleri duyduk.' dedi. Koşarak gidip baktık hepsi yerdeydi."

- "Onların acısıyla yaşıyoruz"

Demir, o zaman evin tek çocuğu olan oğlunu kanlar içerisinde yerde yatarken gördüğünde unutulmaz bir acı hissettiğini dile getirdi.

PKK'nın katlettiği 9 gencin acısıyla bütün köyün o gün yasa boğulduğunu anlatan Demir, "Katledilen oğlum ve 8 gencimizin acısını unutmadık. Allah, PKK'nın belasını versin. Türk milleti bölünmez, kimse Türkiye'yi bölemez, akıllarını başlarına toplasınlar. Kuzey Irak'ta, Afrin'de, Münbiç'te, Cerablus'ta vuruyoruz. Birkaç çapulcu Türkiye'de kalmış, Allah'ın izniyle devletimiz hepsini yok ediyor." diye konuştu.

- PKK'nın katliamından kaçarak kurtuldu

PKK'nın katliamından kaçarak kurtulan Zeki Arslan ise olaydan 2 gün önce Almanya'dan tatil için köye geldiğini belirtti.

O akşam evde olduğu sırada birkaç teröristin eve girdiğini, 9 dolar ile saat, altın yüzük ve av tüfeğini zorla aldıktan sonra köy meydanında herkesi topladıklarını aktaran Arslan, şunları söyledi:

"Elebaşı bir süre konuştuktan sonra beni ve 13 kişiyi rehin alarak Parsiyan'a doğru götürdüler. Bizleri öldüreceklerini anladığımda ormanlık alanda her şeyi göze alarak bir anda koşarak kaçmaya başladım ve izimi kaybettirdim. Benden sonra iki köylümüz daha kaçmayı başardı. Bizler kaçtıktan sonra geriye kalan 10 kişiden 9'unu silahlarla taramışlar, kalan bir kişiyi ise gidecekleri yere vardıktan sonra serbest bırakmışlar. Allah'ın izniyle kanımız yerde kalmadı, devletimiz bizim kan hakkımızı onlardan alıyor."

- "Bir avuç terörist Türkiye'yi bölemez"

Mehmet Hanifi Sis de bu katliama terör örgütü PKK'ya destek vermedikleri için maruz kaldıklarını belirterek, "PKK'ya lanet olsun, Allah belasını versin. Devletimiz güçlüdür, bir avuç terörist Türkiye'yi bölemez, onların sonu da elbet gelecek." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ katliam köy baskını PKK

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