PKK'nın Yoncalıbayır'daki katliamı hafızalardan silinmedi

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yoncalıbayır köyünde 25 yıl önce PKK'lı teröristlerin katlettiği 9 kişinin yakınlarının acısı dinmiyor.

Yoncalıbayır köyüne 28 Ağustos 1993 akşamı gelen bir grup teröristin kırsal alanda kurşuna dizdiği 9 kişinin yakınları, katliamı unutamıyor.

Teröristlerin, 17 yaşında katlettiği Ali Demir'in babası Yusuf Demir, 28 Ağustos 1993 akşamı kalabalık bir terörist grubun gençleri köy meydanına toplayıp kaçırdığını söyledi.

Kendilerini savunmaya fırsat bulamadıklarını ifade eden Demir, o akşam yaşananları şöyle anlattı:

"Oğlumun da içinde bulunduğu 13 kişiyi alıp götürdüler. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Sabah namazına yakın iki kişi kaçmayı başararak köye geldi, 'Biz kaçtık, bizden sonra silah sesleri duyduk.' dedi. Koşarak gidip baktık hepsi yerdeydi."

- "Onların acısıyla yaşıyoruz"

Demir, o zaman evin tek çocuğu olan oğlunu kanlar içerisinde yerde yatarken gördüğünde unutulmaz bir acı hissettiğini dile getirdi.

PKK'nın katlettiği 9 gencin acısıyla bütün köyün o gün yasa boğulduğunu anlatan Demir, "Katledilen oğlum ve 8 gencimizin acısını unutmadık. Allah, PKK'nın belasını versin. Türk milleti bölünmez, kimse Türkiye'yi bölemez, akıllarını başlarına toplasınlar. Kuzey Irak'ta, Afrin'de, Münbiç'te, Cerablus'ta vuruyoruz. Birkaç çapulcu Türkiye'de kalmış, Allah'ın izniyle devletimiz hepsini yok ediyor." diye konuştu.