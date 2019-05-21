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PKK/PYD kampından kaçan DEAŞ'lı 2 kadın sınırda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

ŞANLIURAFA'nın Akçakale ilçesinde, çocukları ile birlikte Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kadın, güvenlik güçlerince yakalandı.

PKK/PYD kampından kaçan DEAŞ'lı 2 kadın sınırda yakalandı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa) , (DHA)-ŞANLIURAFA'nın Akçakale ilçesinde, çocukları ile birlikte Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kadın, güvenlik güçlerince yakalandı. Kadınlar tutuklanırken, çocuklar annelerinin ailelerine teslim edildi.
Canan Barlas (19) ve Betül Şener (18), Suriye'de DEAŞ mensubu teröristler ile evlenip, örgüte katıldı. Her ikisinin de 2'şer çocuğu oldu. Eşleri tutuklanarak, Rakka kentindeki cezaevine konulduktan sonra çocuklarıyla birlikte PKK/PYD'li teröristler tarafından kurulan kamplarda tutulan kadınlar, buradan kaçtı. Beraberlerine çocuklarını da alıp, yasadışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan Canan Barlas ve Betül Şener, güvenlik güçlerince yakalandı.
Kadınlar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, çocuklar annelerinin ailelerine teslim edildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Betül Şener ve Canan Barlas, mahkemece tutuklandı.

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