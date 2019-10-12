"PKK/PYD-YPG, gazetecilere saldırılar düzenleyerek gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere saldırılar düzenleyerek gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır. Sınırlarımızın terörden temizlenmesiyle hem basın mensupları hem de Suriye halkı rahat bir nefes alacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı'nı Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında takip eden basın mensuplarını hedef alan terör örgütü saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin, harekatı takip eden gazetecilere saldırılar düzenleyerek gerçekleri gizlemeye çalıştığına işaret eden Altun, "Sınırlarımızın terörden temizlenmesiyle hem basın mensupları hem de Suriye halkı rahat bir nefes alacaktır." ifadesini kullandı.

- "Uluslararası toplumu da bu saldırıları kınamaya davet ediyoruz"

PKK/PYD-YPG terör örgütünün keskin nişancı saldırılarıyla, halkın haber alma hakkına ve hedef aldıkları insanların yaşam hakkına saygı göstermediğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Altun, şöyle devam etti: