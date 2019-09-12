HABER

PKK/PYD'li teröristler tünel ve mevzi kazmayı sürdürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/PYD’li teröristler tünel ve hendek hazırlıklarını sürdürüyor.

PKK/PYD'li teröristler tünel ve mevzi kazmayı sürdürüyor

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/PYD’li teröristler tünel ve hendek hazırlıklarını sürdürüyor.
Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn ilçesinde PKK/PYD’li teröristler kepçe yardımıyla hendek ve tünel kazı çalışmalarına devam ediyor. ABD’nin Irak üzerinden gönderdiği zırhlı kulübeler ise kazılan tünellere yerleştirilmeye devam ediyor. İş makineleri yardımıyla kazılan tünellerin sağlam olması için ise beton bloklarla çevrelendiği görüldü.

FOTOĞRAFLI

PKK/PYD'li teröristler tünel ve mevzi kazmayı sürdürüyorPKK/PYD'li teröristler tünel ve mevzi kazmayı sürdürüyorPKK/PYD'li teröristler tünel ve mevzi kazmayı sürdürüyorPKK/PYD'li teröristler tünel ve mevzi kazmayı sürdürüyor

PARTNER Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor! Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor!
Antrenöre, altyapıdaki çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla gözaltıAntrenöre, altyapıdaki çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla gözaltı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı, 'Haberim yok' dediİç çamaşırından uyuşturucu çıktı, 'Haberim yok' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.