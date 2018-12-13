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PKK/PYD'nin Rasulayn'da kazdığı tüneller çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 14:41 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/PYD'li teröristlerin Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için kazdıkları tüneller, yağmur nedeniyle çöktü.

PKK/PYD'nin Rasulayn'da kazdığı tüneller çöktü

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/PYD'li teröristlerin Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için kazdıkları tüneller, yağmur nedeniyle çöktü. Enkaz altında kalan bir grup teröristin öldüğü belirtildi.
Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel kazmaya başladı. Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezdeki Harabat Mahallesi'nde ve Asfar Neccar bölgesinde kazı çalışması yapılan 2 tünel, aşırı yağış nedeniyle çöktü. Göçük altında kalan bir grup PKK/PYD'li teröristin öldüğü öne sürüldü. Meydana gelen göçükler sonucu bölgedeki bazı evlerin bahçelerinde ve yollarda çukurlar oluştu.

FOTOĞRAFLI

PKK/PYD'nin Rasulayn'da kazdığı tüneller çöktüPKK/PYD'nin Rasulayn'da kazdığı tüneller çöktüPKK/PYD'nin Rasulayn'da kazdığı tüneller çöktüPKK/PYD'nin Rasulayn'da kazdığı tüneller çöktü

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