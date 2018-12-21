"PKK/PYD/YPG Suriye'de Arapça'yı yasaklıyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Rauf Alp Denktaş, "PKK/PYD/YPG, BM Genel Sekreteri'nin raporunda belirtildiği gibi (Suriye'de) Arapça öğretimini yasaklıyor.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyindeki Suriye oturumunda konuşan Denktaş, Astana süreci boyunca Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak paydalarda sağlam bir iş birliği geliştirdiğini ve ortaya konulan yapıcı tutumun sahada ve siyasi alanda somut sonuçlar doğurduğunu anlattı.

Anayasa Komitesinin oluşturulmasında da önemli bir aşamaya gelindiğine dikkati çeken Rauf Alp Denktaş, aylar süren sıkı çalışma ve yoğun istişarelerin ardından nihai aşamaya gelindiğini söyledi.

Denktaş, garantör ülkelerin BM ile yakın iş birliği içinde üçüncü listede küçük çapta değişiklikler için çalıştığını ifade ederek, ''Diğer garantör ülkelerle komitenin Ocak 2019'da ilk toplantısını yapmak üzere toplanması için çabalarımızı hızlandıracağız.'' diye konuştu.

Anayasa Komitesinin oluşturulmasının sadece bir başlangıç olduğuna dikkati çeken Rauf Alp Denktaş, uluslararası topluma siyasi süreci hızlandırmaya yönelik çabaları destekleme çağrısı yaptı.