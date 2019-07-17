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PKK'ya ait 1 mağara ve 12 sığınak imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında terör örgütünün kullandığı 5 odalı mağara ile 12 sığınakta çok sayıda mühimmat, drone ve kamyonet ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında terör örgütünün kullandığı 5 odalı mağara ile 12 sığınakta çok sayıda mühimmat, drone ve kamyonet ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-2 Harekâtı kapsamında örgüte ait 5 odalı girişi ve çıkışı ayrı olan mağarada, bir milan tanksavar füzesi, 7 havan mühimmatı, 20 AK-47 mühimmatı, bir drone, iki kutu hazır basmalı uzaktan komutalı El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği, infilaklı fitil, 23 gaz maskesi ve örgütsel dokümanlar ile bir kamyonetin tespit edildiği bildirildi. Başka bir bölgede tespit edilen ve aktif olarak kullanılan 12 sığınakta ise, 2 el telsizi, 20 kilo amonyum nitrat, 8 kullanıma hazır EYP, bir el bombası, piyade tüfeği ve makineli tüfek mühimmatları, 2 lazerle mesafe ölçüm cihazı, 4 el dürbünü, 70 fıçı benzin, 50 fıçı mazot bulunduğu bildirildi. Ele geçirilen malzemelerin imha edildiği kaydedildi.

Haber: ANKARA, (DHA)-

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