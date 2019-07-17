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PKK'ya ait 1 mağara ve 12 sığınık imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında terör örgütünün kullandığı 5 odalı mağara ile 12 sığınıkta çok sayıda mühimmat, drone ve kamyonet ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.

PKK'ya ait 1 mağara ve 12 sığınık imha edildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında terör örgütünün kullandığı 5 odalı mağara ile 12 sığınıkta çok sayıda mühimmat, drone ve kamyonet ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-2 Harekâtı kapsamında örgüte ait 5 odalı girişi ve çıkışı ayrı olan mağarada, bir milan tanksavar füzesi, 7 havan mühimmatı, 20 AK-47 mühimmatı, bir drone, iki kutu hazır basmalı uzaktan komutalı El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği, infilaklı fitil, 23 gaz maskesi ve örgütsel dokümanlar ile bir kamyonetin tespit edildiği bildirildi. Başka bir bölgede tespit edilen ve aktif olarak kullanılan 12 sığınakta ise, 2 el telsizi, 20 kilo amonyum nitrat, 8 kullanıma hazır EYP, bir el bombası, piyade tüfeği ve makineli tüfek mühimmatları, 2 lazerle mesafe ölçüm cihazı, 4 el dürbünü, 70 fıçı benzin, 50 fıçı mazot bulunduğu bildirildi. Ele geçirilen malzemelerin imha edildiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

PKK'ya ait 1 mağara ve 12 sığınık imha edildiPKK'ya ait 1 mağara ve 12 sığınık imha edildiPKK'ya ait 1 mağara ve 12 sığınık imha edildiPKK'ya ait 1 mağara ve 12 sığınık imha edildi

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