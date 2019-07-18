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PKK'ya ait 3 lojistik depo imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda terör örgütü PKK'nın lojistik depo olarak kullandığı 3 sığınağın, içindeki mühimmat ve malzemelerle birlikte imha edildiğini açıkladı.

PKK'ya ait 3 lojistik depo imha edildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda terör örgütü PKK'nın lojistik depo olarak kullandığı 3 sığınağın, içindeki mühimmat ve malzemelerle birlikte imha edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaraların tespit edilmeye devam edildiği belirtildi. Son olarak 9 gözlü ve 1 uzun koridordan oluşan sığınak, fırın olarak kullanılan 2 gözlü çimento ve taş ile yapılmış yapı ile 20 metrekare genişliğinde sığınak tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Lojistik depo olarak kullanıldığı belirlenen bu sığınaklarda; 4 adet 60 mm.lik havan, 1 adet 82 mm.lik havan, 1 adet 14,5 mm sehpalı Doçka uçaksavar silahı, 72 adet RPG-7 roketatar ve havan başlığı, 1 adet 120 mm.lik havan döşemesi, patlamamış uçak mühimmatı, 1 fıçı Doçka mühimmatı, ayrıca 163 adet 18,5 mm.lik Doçka mühimmatı, 1 fıçı mayın, 350 adet el bombası (fünyesiz), 17 adet kullanıma hazır el bombası, 410 adet el bombası fünyesi, 10 adet elektrikli fünye, 3 Havan mühimmatı, 3 işaret fişeği, 14 adet antitank RPG-7 mühimmatı, 8 adet RPG-7 sevk fişeği, 200 adet 12,7 uçaksavar mühimmatı, 150 adet 14 mm.lik Zagros keskin nişancı silahı mühimmatı, 350 adet BKC makineli tüfek mühimmatı, 100 metre infilaklı fitil, 10 adet gaz maskesi (kullanılmamış), 28 adet gaz maskesi filtresi, 1 kg amonyum nitrat, 60 bidon benzin, çeşitli tipte 3 jeneratör, EYP yapımında kullanılan malzemeler, yaklaşık bir ton gıda malzemesi ile çok miktarda sığınak/barınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi ele geçirilerek imha edilmiştir."

FOTOĞRAFLI

PKK'ya ait 3 lojistik depo imha edildiPKK'ya ait 3 lojistik depo imha edildiPKK'ya ait 3 lojistik depo imha edildiPKK'ya ait 3 lojistik depo imha edildi

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