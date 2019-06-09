PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, el yapımı patlayıcılar (EYP) ve mühimmat imha ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı, planlandığı gibi başarılı şekilde sürüyor.

PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, EYP ve mühimmatın imha edildiği harekatta komandolar, Hakurk'un kalbine girerek 43 teröristi etkisiz hale getirdi.

Terör örgütüne ait mağara ve sığınakların da kullanılamaz hale getirildiği harekatta, teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı mağara tespit edildi.

Mağarada çok sayıdaki yaşam malzemesinin yanı sıra 200 elektrikli fünye, 100 normal fünye, 15 hazırlanmış pil düzeneği, 2 çuval amonyum nitrat, bir dürbün, 15 AK-47 şarjörü, 13 gaz maskesi, T3 havan nişan aleti, 2 av tüfeği ve muhtelif çapta mühimmat bulunarak imha edildi.

Başka bir bölgede tespit edilen sığınakta ise yaşam malzemelerinin yanı sıra hazırlanmış 12 elektrik düzenekli EYP, 12 basma düzenekli EYP ve 12 pil düzeneği ele geçirildi.

Başka bir tepede de 6 adet "ÇNRA/Katyuşa" mühimmatı, 2 çuval amonyum nitrat, 4 çuval çimento ve örgütsel dokümanlar bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından silah tamir atölyesi olarak kullanıldığı belirlenen başka bir mağarada ise bir jeneratör, 2 av tüfeği, bir varilde AK-47 dipçiği, 9 adet "BKC MK. RF. tamburası" ve tamir sandıkları bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

