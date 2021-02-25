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PKK’ya ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

25.02.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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PKK’ya ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Osmaniye’nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK’ya ait sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando Özel Harekât timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Osmaniye Merkez 2021/26 Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç operasyonu kapsamında ‘Ara, bul ve yok et’ taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Osmaniye’nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK’ya ait sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando Özel Harekât timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Osmaniye Merkez 2021/26 Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç operasyonu kapsamında ‘Ara, bul ve yok et’ taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemelerle ilgili gerekli adli tahkikat başlatıldı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nca terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.

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