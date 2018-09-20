PKK'ya bağlı YBŞ'li teröristler Sincar'da görüntülendi

MUSUL (AA) - Irak'ta terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri) militanları Musul vilayetinin Sincar ilçesinde görüntülendi.
Kerkük merkezli Türkmeneli Televizyonu tarafından çekilen görüntülerde, YBŞ militanları Sincar'da evler arasında kurulan karargâhta tur atarken kameralara yansıdı. Aynı kayıtlarda, aralarında kadınların da olduğu YBŞ üniforması giymiş onlarca silahlı militan karargâhta eğitim alırken görüldü.
Karargâh binasında Irak ve YBŞ bayraklarının yan yana asıldığı dikkati çekti. YBŞ militanlarının ilçedeki sokak ve çarşıda araçla silahlı olarak tur attıkları da kayda geçti.
YBŞ tabelası çarşıda bir binada görülürken, öldürülen YBŞ teröristlerinin de posterleri ilçenin birçok yerinde asılı bulunuyor.
Kameraya konuşan bir militan, "Biz, Sincar dağları ve bölgeyi korumak için YBŞ'ye bağlı gönülülleriz." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK ve ona bağlı güçlerin, mart ayında Sincar'dan çekildiği iddia edilmişti.
Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi
Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Halk otobüslerine ücret ödemeyenlere paspas cezası geliyor
9 yaşındaki çocuk 'yanlışlıkla' sünnet edildi
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum