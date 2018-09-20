HABER

PKK'ya bağlı YBŞ'li teröristler Sincar'da görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

PKK'ya bağlı YBŞ'li teröristler Sincar'da görüntülendi

MUSUL (AA) - Irak'ta terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri) militanları Musul vilayetinin Sincar ilçesinde görüntülendi.

Kerkük merkezli Türkmeneli Televizyonu tarafından çekilen görüntülerde, YBŞ militanları Sincar'da evler arasında kurulan karargâhta tur atarken kameralara yansıdı. Aynı kayıtlarda, aralarında kadınların da olduğu YBŞ üniforması giymiş onlarca ​silahlı militan karargâhta eğitim alırken görüldü.

Karargâh binasında Irak ve YBŞ bayraklarının yan yana asıldığı dikkati çekti. YBŞ militanlarının ilçedeki sokak ve çarşıda araçla silahlı olarak tur attıkları da kayda geçti.

YBŞ tabelası çarşıda bir binada görülürken, öldürülen YBŞ teröristlerinin de posterleri ilçenin birçok yerinde asılı bulunuyor.

Kameraya konuşan bir militan, "Biz, Sincar dağları ve bölgeyi korumak için YBŞ'ye bağlı gönülülleriz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK ve ona bağlı güçlerin, mart ayında Sincar'dan çekildiği iddia edilmişti.

PARTNERRoma’da nikâh Boğaz’da düğünRoma’da nikâh Boğaz’da düğün
Lastiği mazgala giren kamyonet takla atma tehlikesi geçirdiLastiği mazgala giren kamyonet takla atma tehlikesi geçirdi
Fırtına Vadisi'ndeki kaçak yapılar yıkılacakFırtına Vadisi'ndeki kaçak yapılar yıkılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Musul Sincar

En Çok Okunan Haberler

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

O Ses Türkiye jürisinden ilk fotoğraf

O Ses Türkiye jürisinden ilk fotoğraf

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın

Irak Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Irak Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları

Belediye Başkanı sosyal medyadan canlı yayın yapıp fabrikayı şikayet etti!

Belediye Başkanı sosyal medyadan canlı yayın yapıp fabrikayı şikayet etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.