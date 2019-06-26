PKK'ya bir traktör dolusu yaşam malzemesi götürürken yakalandılar

VAN, (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya götürüleceği belirtilen traktör römorku dolusu yaşam malzemesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına traktörle erzak ve malzeme götürüleceği bilgisi üzerine Başeğmez Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda traktör römorkunda teröristlere teslim edilmek üzere hazırlanmış 15 litre mazot, 11 paket sigara, 4 çuval un, 2 çuval tuz, 1 küçükbaş, 5 tavuk, 28 ekmek, 15 kilo otlu peynir, 5 karpuz, 4 kavun, 4 kilo domates, 1 kilo salatalık, 3 kilo biber, 1 kilo kiraz, 4 kilo soğan, 4 kilo üzüm, 20 kilo yabani ot, 2 kilo kabak, 18 kilo sıvı yağ, 3 şişe kola, 2 kilo erik, 11 çuval muhtelif giyim malzemesi, 1 çift ayakkabı, 15 kilo turşu, 7 metre ip, 14 paket bisküvi, 4 kilo kayısı, 1 kilo şeftali, 5 paket tavuk göğsü, 1 kilo hediyelik şeker, 2 kilo ayçekirdeği, 9 bidon, 1 kilo salça, 4 kek, 4 çubuk kraker, 4 paket mısır cipsi ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan adli tahkikat başlatılırken, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

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