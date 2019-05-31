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PKK'ya eleman temin eden terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 09:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da PKK'ya eleman temin ettiği belirlenen terörist tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde yürütülen istihbari çalışmalarda daha önce terör dosyalarında adı geçen ancak kod adı ile faaliyet yürütmesi nedeniyle kimliği tespit edilemeyen, hakkında arama ve yakalama kaydının bulunmamasından dolayı PKK/KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürüttüğü, silahlı terör örgütüne eleman temin ettiği, medrese eğitimi almasından dolayı terör örgütü adına komite kurarak bu komiteye liderlik yaptığı, Kobani ve Şengal bölgesinde faaliyet yürüten örgüt üyelerine gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderdiği tespit edilen "Adil Xoca" kod adlı terörist B.A'nın yakalanması için operasyon düzenlendiği bildirildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde belirlenen adrese Sur ve Lice İlçe Jandarma komutanlıklarının da desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda terörist B.A'nın yakalandığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan teröristin sevk edildiği adli makamlarca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

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Diyarbakır terörist yakalandı

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