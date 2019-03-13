"PKK'ya haraç toplamış bir kişiden aday olur mu?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'ya para, haraç toplamış bir kişiden il genel meclisi üyesi, belediye meclis üyesi adayı olur mu? Diyelim ki olur. Peki Saadet Partisi'nden olur mu? Güya kendisini milliyetçi kodlarla tanımlamaya çalışan İYİ'den olur mu?" dedi. Soylu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği programda bir konuşma yaptı. Geçmişte Türk milletini kökenlerine ait bağlardan koparmak, yalnızlaştırmak, geçmişinden korkar hale getirmek isteyenler olduğunu belirten Soylu, Orta Doğu'yla, bu coğrafyadaki toplumlarla en küçük bir irtibat söz konusu olsa "İran mı oluyoruz?" manşetleri atıldığını, köşe yazıları yazıldığını anımsattı. Soylu, "Böyle bir slogan ezberletmişlerdi. Amerika'nın küs olduğu ülkelerle

bizim de küs olmamız gerekiyormuş gibiydi. 'Konuşma' dediğiyle konuşmazdık, alışveriş yapmadığıyla alışveriş yapamazdık. Doğuya dönsen döndürmezlerdi, Batıya dönsen AB'ye almazlardı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi kimsesiz, tek başına bırakmak, aciz bir hale sokmak için ne gerekiyorsa yapıldığına değinen Soylu, şöyle devam etti: "Oysa bugün Türkiye, etrafındaki coğrafyadan güç almaktadır. Biz bu coğrafyanın sadece tehditleriyle değil, fırsatlarıyla da muhatap olmak istiyoruz. İşte 'Afrin'e girme' dediler, aba altından sopa gösterdiler. Çatır çatır girdik. Bize silah çeken kim varsa inine girip, tepesine biniyoruz. Bugün Allah'a hamdolsun, bir elimiz Kafkasya'da, bir elimiz Orta Doğu'da, bir elimiz Balkanlar'da hatta bir elimiz Afrika'da. Dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesiyiz. Biz, 2002'den beri bir kalkınma hamlesinin içindeyiz. Eksik olan yönleri, aksayan yönleri elbette ki olabilir ama bir gerçek var. Herhalde Türkiye'nin nüfusu 2002'den bu yana 3-4 kat artmadı; 63 milyondan 82 milyona geldik. Oysa ihracatımız 36 milyar dolardan 4,5 kat artarak 170 milyar dolara geldi. Diğer bütün ekonomik göstergelerimiz, 2002'ye göre olumlu anlamda katlanarak büyüdü çünkü artık yalnız yaşamıyoruz, birilerinin talimatına, birilerinin çizdiği sınıra göre yaşamıyoruz. Fırsatlarımızı yönetiyoruz ve üzerimizdeki baskıyı, vesayeti kaldırmak için büyük bir mücadele otaya koyuyoruz."

- "Kimseye tezgah çevirtmeyiz" Bakan Soylu, 6-7 Ekim olaylarını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bir siyasi partinin genel başkanı insanları sokağa çağıracak, onlarca insanımız hayatını kaybedecek, sonra o genel başkan kameralar karşısında boncuk boncuk terleyecek. Biz de bu genel başkana, partisine, normal siyasi parti muamelesi yapacağız öyle mi? Bu partinin yönettiği belediyeler, çukur eylemlerinde terör örgütü emrinde çalışacak, her belediyede Kandil'in atadığı bir kayyum olacak, terörist cenazelerinde saf tutulacak, eş genel başkanı çıkıp 'Biz sırtımızı PYD'ye, PKK'ya yasladık' diyecek, DHKP-C bombacısının mezarı başında ağıtlar yakacak. Biz de arkamızda binlerce yıllık devlet geleneği varken bu olan bitene uzaktan bakacağız, ağzımızı açmayacağız. Açmamamız mı gerekir? Bana çok kızıyorlar, Süleyman Soylu sert konuşuyor diye. O zaman siyaset de yapmayalım, gerçeği de söylemeyelim. El alemin beslediği büyüttüğü teröristi gelsin belediyeyi ele geçirsin, haraca kessin, millete her türlü hakareti etsin,

çoluk çocuğu dağa kaçırsın, tecavüz etsin, Türkiye'nin yarısına açık açık 'Kürdistan' desin. Biz ağzımızı açmayalım öyle mi? Kimse kusura bakmasın. Rahmetli Barış Manço'nun bir şarkısı vardır: 'İşte hendek işte deve, ya atlarsın ya düşersin. Baktın olmaz vazgeçersin.' En son da der ki 'Zordur almak bizden kızı.' Bizim vatanımızı, toprağımızı bizden almak zordur. Bizi gözü kesmeyen yeltenmesin. Kimseye tezgah çevirtmeyiz. Ayıptır söylemesi, memleket meselesi oldu mu sert mizaçlıyızdır. Yerel seçimmiş... Şer ittifakı yerel seçim gibi davranıyor mu da biz bu seçime normal seçim muamelesi yapalım?"