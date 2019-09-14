PKK'ya karşı ortak bildiri

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, yazarlar ve gazetecilerin arasında bulunduğu pek çok isim, PKK'ya karşı ortak bildiriye imza attı. "Hayat hakkına, her türlü toplumsal ve siyasi hayat ile çalışma hayatına saldıran teröre 'yeter artık' çağrısı" başlıklı bildiride, PKK terör örgütünün etkili bir mücadeleyle bitme noktasına gelirken sivillere karşı saldırılarını artırdığı belirtildi. Terör örgütünün bölgede kamu çalışanlarına, öğretmenlere, güvenlik görevlilerine, sivil siyasetçilere ve işçilere yönelik saldırılarını sürdürdürdüğü aktarılan bildiride, insanların yaşam hakkına kasteden PKK'nın, aynı zamanda çalışma haklarını da ellerinden aldığı ifade edildi. PKK terör örgütünün kamu görevlilerini, çorbacı çırağını, şantiye basarak işçileri katlettiği, asılsız hasta ihbarında bulunarak sağlık görevlilerini kaçırdığı, banka şubesi önünde para çekmek istediği sırada bir astsubayı, rayların onarımını yapan demir yolu işçisini, hayvanlarını otlatan köylüyü ve elektrik arızasını gideren işçileri, servisle işe giden emekçileri, imam-hatip olarak çalışanları, uykudayken polisleri şehit ettiği hatırlatılan bildiride, şunlar aktarıldı:

"Terör örgütü PKK

Batman'da öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı,

AK Parti'li siyasetçiler Orhan Mercan ve Aydın Ahi'yi,

Hakkari Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 4 işçiyi,

Şanlıurfa Siverek'te öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz'ı,

Şırnak'ın Aslanbaşar köyünde hayvanlarını otlatmaya götüren Tayip Fidan'ı,

Trabzon'da 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i, şantiyelerde çalışan çok sayıda işçiyi katletti. Terör örgütü PKK, emekçi katliamlarına Diyarbakır'da devam etti. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında orman işçisi olan vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de ağır yaralandı. Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur köyünde rızıklarını kazanmak için çalışan orman işçilerinden 7'si terör örgütü PKK tarafından kalleşçe bir saldırıyla hayatlarını kaybetti." - "İnsanlık onurunun ayrılmaz bir parçası" Çalışma hakkının, temel insan haklarından biri olarak tüm insanların doğuştan sahip oldukları ve insanlık onurunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul gördükleri belirtilen bildiride, herkesin, insanlık onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmek için çalışabilme hakkına sahip olduğu vurgulandı.