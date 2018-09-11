PKK'ya katılma hazırlığındayken yakalanan sanık hakim karşısında

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'den Kayseri milletvekili adayı Zenun O'nun evinde kaldığı tespit edilen ve terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılma hazırlığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık A.O. ile avukatı hazır bulundu.

Savcı mütalaasında, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırlanmasına rağmen sanığın sosyal medya hesabından örgüt liderinin silahlı fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan yargılanmasını talep etti.

Paylaşımları hatırlamadığını, sosyal medya üzerinden paylaşım yapmamaya özen gösterdiğini iddia eden sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sosyal medya hesabından "terör örgütü propagandası yapma" suçundan yargılanan sanığın dosyasını, aynı suçtan yargılandığı Ağrı'daki davayla birleştirme kararı alarak, bu ile gönderdi. Heyet, sanığın tahliyesine hükmetti.