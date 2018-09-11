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PKK'ya katılma hazırlığındayken yakalanan sanık hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:19 | Son Güncelleme

Mahkeme, sosyal medya hesabından "terör örgütü propagandası yapma" suçundan yargılanan sanığın dosyasını, aynı suçtan yargılandığı Ağrı'daki başka bir davayla birleştirme kararı alarak bu ile gönderdi

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'den Kayseri milletvekili adayı Zenun O'nun evinde kaldığı tespit edilen ve terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılma hazırlığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık A.O. ile avukatı hazır bulundu.

Savcı mütalaasında, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırlanmasına rağmen sanığın sosyal medya hesabından örgüt liderinin silahlı fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan yargılanmasını talep etti.

Paylaşımları hatırlamadığını, sosyal medya üzerinden paylaşım yapmamaya özen gösterdiğini iddia eden sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sosyal medya hesabından "terör örgütü propagandası yapma" suçundan yargılanan sanığın dosyasını, aynı suçtan yargılandığı Ağrı'daki davayla birleştirme kararı alarak, bu ile gönderdi. Heyet, sanığın tahliyesine hükmetti.

- Olay

Kayseri'ye gelerek HDP Kayseri milletvekili adayı Zenun O'nun yanında kalmaya başlayan şüpheli Orta'nın, örgütün kırsal alan yapılanmasına katılmak üzere pasaport çıkarttığını belirleyen Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, zanlının otobüsle Ağrı'ya giderek İran üzerinden PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılmayı planladığı istihbaratı üzerine 26 Haziran'da yakalanması için operasyon düzenlemişti.

Özel harekat polislerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Kayseri Hakim Karşısında HDP milletvekili adayının yakını

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