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PKK'ya katılmak için kaçan kişi, yakalanıp, ailesine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 22:59 | Son Güncelleme

MARDİN'de, jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu terör örgütü PKK'ya katılmak için kaçtığı tespit edilen D.A., yakalanıp, ailesine teslim edildi.  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışmalarla D.A.'nın terör örgütü PKK'ya katılmak için kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu terör örgütü PKK'ya katılmak için kaçtığı tespit edilen D.A., yakalanıp, ailesine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbari çalışmalarla D.A.'nın terör örgütü PKK'ya katılmak için kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları takip sonucu D.A.'nın Midyat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yalanan D.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlan D.A., ailesine teslim edildi.

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