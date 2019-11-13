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PKK'ya 'Kıran-6' operasyonu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

VALİ PEHLİVAN OPERASYON BÖLGESİNDE Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ile birlikte 'Kıran-6' operasyonunun sürdürüldüğü, hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu Faraşin bölgesine gelerek, operasyonu yöneten Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'ndan bilgi aldı.

VALİ PEHLİVAN OPERASYON BÖLGESİNDE
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ile birlikte 'Kıran-6' operasyonunun sürdürüldüğü, hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu Faraşin bölgesine gelerek, operasyonu yöneten Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'ndan bilgi aldı. Tümgeneral Hacıoğlu, yaptığı bilgilendirmede, hazırlık kapsamında dün akşam saatlerinde, güvenlik güçlerinin, operasyonun yürütüldüğü bölgeye yaya olarak intikallerinin sağlandığını belirterek, "Havanın aydınlanmasıyla birlikte, silahlı helikopterlerimiz ve insansız hava araçlarımızın desteğiyle, hava hücum harekatı helikopterleriyle komando birliklerimiz operasyon bölgelerine havadan atıldı. Birliklerimiz temas araması şeklinde aramalarını sürdürüyorlar. Bu çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Teröristlerin muhtemel barınma ve sığınma alanlarına yönelik çalışmalarımız devam edecektir" dedi.
'BÖLGEMİZİ HUZURLU GÜNLER BEKLİYOR'
Vali Ali Hamza Pehlivan ise güvenlik güçlerinin can başla mücadele ettiğini belirterek, "Amaç tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmek. Kıran Operasyonları'nın 6'ncısı bu. Her operasyonda çok güzel neticeler elde ediliyor. Burada yayladayız burası geçtiğimiz yıllarda vatandaşlarımızın gelemediği yaylalardı. Ama bugün memnuniyetle görüyoruz ki geçtiğimiz yaz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile açılan yaylalarda, insanlar sürüleri ile beraber gelip hayvancılık yapıyor. Yine kovanları ile gelip, arıcılık yapıyor. Sadece bu yaylada küçükbaş hayvan sayısı 250 bine ulaştı. İl genelinde ise bu sayı bir milyonun üzerine çıktı. İnşallah bu güvenlik ve huzur ortamının daim olmasıyla, kalıcı hale gelmesiyle birlikte bu rakam katlanarak devam edecek. Dolayısıyla vatandaşlarımız sosyal yaşamını özgürce devam ettirirken bir yandan da ekonomik faaliyetlerini, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerini serbestçe ve aile bütçelerini katkı sağlayacak şekilde sürdürecekler. Ben bu operasyonda görev alan Jandarma Bölge Komutanımız Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu başta olmak üzere tüm arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Allah yar ve yardımcıları olsun. İnşallah bu sayede hem Şırnak ilimizi hem bölgemizi daha huzurlu daha güvenli günler bekliyor, bunu da yakalamış durumdayız. Bu operasyonlar bunun kalıcı hale gelmesi ile ilgili operasyonlardır" diye konuştu.

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