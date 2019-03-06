İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "AK Parti de Milliyetçi Hareket Partisi de daha önce defalarca yerel seçime girdi, böyle bir ittifak kurma gereği duymadık. Ama bu sefer karşımızda PKK'yı belediyelere ortak etmek isteyen bir yapı var. Kusura bakmayın, biz buna tepkisiz kalamayız." dedi.

Pursaklar ilçesindeki bir düğün salonunda şehit ve gazi aileleri ile engellilerle yemekte bir araya gelen Soylu, buradaki konuşmasında, farklı illere yaptığı ziyaretler nedeniyle bazı kesimlerin "İçişleri Bakanı niye meydan meydan geziyor, salon salon geziyor, niye bir şeyler söylüyor?" diye eleştirilerde bulunduğunu anımsattı.

Memleket derdi olduğu için böyle gezdiğini ve konuştuğunu belirten Soylu, "Biz bugün beka meselesi diyoruz bize 'Hayır' diyorlar. Peki CHP'nin HDP ile bu kadar kol kola girmesinin bir adı yok mu? DHKP-C'ye olan sevgisinin bir adı yok mu? Yahu arkadaş, Allah'ını seversen terörist kollamak sana mı kaldı? Bombacıyı, katili hapishanede ziyaret etmek sana mı kaldı? Cenazesinde ağlamak sana mı kaldı?" diye konuştu.