"PKK'yı kınamaktan niçin imtina ediyoruz?"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'li meclis üyesinin Karabağlar'daki orman yangınıyla ilgili terör örgütü PKK'nın kınanmasına ilişkin önergesinin CHP grubunun oylarıyla reddedilmesine ilişkin, "PKK bizi canevimizden vurmak için böyle bir şey yaptığını itiraf ediyor, bunu kınamaktan niçin imtina ediyoruz? Bizim ittifak ettiğimiz unsurlar, bunu kınamaktan imtina etmişler. Yanlış yapmışlar, kınasınlar. Biz de onların bunu kınamamalarını kınayalım." dedi.

Ağıralioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İYİ Parti olarak kendi Türkiye tasavvurlarıyla yola çıktıklarını ancak mevcut siyasal iklimin, kendilerini belirli merkezlerde güç beraberliği yapmak zorunda bıraktığını savundu.

CHP ile aynı oy havzasının kadroları olmamalarına ve farklı bir siyasal gelenekten gelmelerine rağmen ortak Türkiye ideali için güç birliği yaptıklarını belirten Ağıralioğlu, "Bu beraberlikler, bizi birbirimizin kölesi etmedi. Bizim bir kırmızı çizgimiz var. 'Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde siyaset yapamayız' dedik. Bunu yalnızca şimdi değil, seçim sathında da söyledik." diye konuştu.