"PKK'yı şiddetle kınıyor, terörü lanetliyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Batman'daki terör saldırısına ilişkin, "Türkiye'ye, şehit yakınlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. PKK'yı da şiddetle kınıyor, terörü lanetliyoruz." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Batman'ın Gercüş ilçesinde dün operasyona giden askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının teröristler tarafından infilak ettirildiğini ve 8 askerin şehit olduğunu hatırlattı.

Bu acının ocaklara düşen son ateş olmasını umduğunu dile getiren Veli Ağbaba, "Terör bir insanlık suçudur. Maalesef Türkiye'nin yıllardır başına bela. Türkiye'ye, şehit yakınlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. PKK'yı da şiddetle kınıyor, terörü lanetliyoruz." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki tartışmaya da değinen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bu kavganın Türk siyaseti açısından utanç verici olduğunu söylemek isteriz. Hiç kimse hiçbir siyasi partiyi, hiçbir siyasi parti başkanı diğer siyasi parti başkanını rakibi diye tehdit edemez, 'gününü görürsün' diyemez. Bu ayıptır, demokrasiye vurulmuş bir darbedir. Azıcık kalan demokrasimize vurulan darbedir. Maalesef siyaset sokağa düşürülmeye çalışılmıştır. Maalesef siyaset fikirden öte kaba kuvvete doğru yol almaktadır. Herkesi uyarmak da bizim görevimizdir."

Veli Ağbaba, Türkiye'nin tarım ürünlerinin ithalatını yasaklaması gerektiğini de savundu.

