PKK/YPG çocukları tuzağına düşürüyor

ANKARA, (DHA)- ELİ kanlı hain bölücü terör örgütü PKK/YPG, yıllardır zor kullanarak, tehditle veya kandırarak elde ettiği çocukları çatışmalarda ön saflarda ölüme gönderiyor. Teslim olan teröristlerin itiraflarından, ölüme giden yolun önce çocukları uyuşturucuya alıştırmaktan geçtiği, daha sonraki aşamada ise taciz ve tecavüzlerin geldiği ifade ediliyor. Bununla birlikte, durumun erken farkına varan teröristlerin örgütten kaçışlarında önemli bir artış yaşanıyor.

Teslim olan B.R adlı teröristin ifadesinde, “Bölücü terör örgütü benim gibi çocuk yaştaki birçok kişiyi, çukur ve barikat olaylarında ön saflarda kullanarak ellerine silah verdi. Onları çatışmanın içine itmekten sakınmadı. Operasyonlar esnasında örgütten kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu infaz edildi. Kaçamayanlar ise, Suriye’ye gönderilerek terör örgütünde faaliyet göstermeye zorlandı. Örgütün gerçek yüzünü gördüğüm andan itibaren örgütten kaçmak için çaba gösterdim. Ancak, öldürülmekten korktum. Örgütün, aileme verebilecekleri zararı göze alamadığım için örgütteki faaliyetlerime devam ettim. Babamın yardımıyla bu zulümden kurtulup güvenlik güçlerine teslim oldum “dedi.

ULUSLARARASI RAPORLARA DA GİRMİŞTİ

Bölücü terör örgütünün Suriye ve Irak’taki kamplarda yaşları 9 ila 12 arasında değişen çocukları zorla silah altına aldığı, onları canlı kalkan olarak kullandığı, sözde eğitim kamplarında köle gibi çalıştırdığı, cinsel istismarda bulunduğu, tecavüz ettiği hatta kaçmak isteyenleri infaz ettiği, kaçan teröristlerin ifadelerinde ve BM raporlarında birçok kez ortaya konulmasına rağmen, bölücü hainler uluslararası kamuoyunun gözü önünde tüyler ürperten bu vahşete devam ediyor.

