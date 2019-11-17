PKK/YPG Rasulayn'da okulu mevzi yapmış

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargâh ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar veren terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi" denildi.

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