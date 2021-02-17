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  4. PKK/YPG’den Afrin’e roketli saldırı: 13 yaralı

PKK/YPG’den Afrin’e roketli saldırı: 13 yaralı

17.02.2021 23:58 | Son Güncelleme:
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Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 6’sı çocuk 3’ü kadın toplam 13 sivil yaralandı.
Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Afrin’deki sivil yerleşim bölgelerin hedef alındığı saldırıda 6’sı çocuk 3’ü kadın toplam 13 sivilin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Saldırı nedeniyle evlerde ağır hasar oluştuğu belirtildi.

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