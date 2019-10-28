PKK/YPG'li Şahin'in tutuklanma talebi Dışişleri Bakanlığı'nda (2)

ADALET BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanlığı, 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığı'na iletilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/PYD/YPG elebaşlarından ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya istinaden düzenlenen Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan Ferhat Abdi Şahin'in, Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) giriş yapması halinde, tutuklanmasına yönelik talebimiz evvelce Dışişleri Bakanlığımız tarafından Nota'yla ABD makamlarına iletilmişti. 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' ve 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ferhat Abdi Şahin’in ABD’den iadesine yönelik iade talepnamesi düzenlenmiştir. Söz konusu iade talepnamesi ve ekleri, 'Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşması' hükümleri gereğince şahsın tutuklanmasını ve ülkemize iade edilmesini teminen diplomatik kanaldan ABD makamlarına iletilmek üzere 28 Ekim 2019 tarihinde Dışişleri Bakanlığımıza gönderilmiştir."

