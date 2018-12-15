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PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 16:34 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için tünel ve hendek kazıyor.

PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazıyor

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için tünel ve hendek kazıyor.
Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel ve hendek kazmaya başladı. Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezinde iş makineleri ve kazma, kürekle hendek kazan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı İHA ve SİHA'ların görüşünü engellemek için hendeklerin üzerini zaman zaman brandalarla kapatıyor. Şehir içi çatışmalar için hazırlık yaptığı öğrenilen teröristlerin ilçe merkezinin çeşitli noktalarında bubi tuzakları kurduğu ve halkın üzerinde baskı kurarak kendilerine katılmaya zorladıkları iddia ediliyor.
FOTOĞRAFLI

PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazıyorPKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazıyorPKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazıyorPKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazıyor

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