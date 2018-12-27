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PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazmayı sürdürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 13:03 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler hendek kazmaya devam etti.

PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazmayı sürdürdü

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler hendek kazmaya devam etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazmaya sürdürdü. Teröristlerin kazdıkları hendekleri inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü.

FOTOĞRAFLI

PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazmayı sürdürdüPKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazmayı sürdürdüPKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazmayı sürdürdüPKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazmayı sürdürdü

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