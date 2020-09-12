PKK/YPG'li teröristler, Suriye'de 13 yaşındaki İbrahim Halil'i top oynarken kaçırdı

Tel Abyad'da briket imalatı yapılan bir iş yerinde çalışan 2 çocuk babası Halil Hassan El Hüseyin'in 13 yaşındaki oğlu İbrahim Halil ve beraberindeki bazı arkadaşları, 2018 yılı Ağustos ayında arkadaşları ile top oynadığı sırada yanlarına kamyonetle gelen PKK/YPG’li teröristler tarafından kaçırıldı. Oğlunun teröristler tarafından alıkonulduğu haberini alan Halil Hassan El Hüseyin, tüm girişimlerine rağmen çocuğuna ulaşamadı. El Hüseyin, terör örgütünün işgal ettiği bazı bölgelerdeki kamplarına gitmesine rağmen çocuğuna dair bilgiye ulaşamadığını söyledi. Çocuğunun peşine düştüğü için teröristler tarafından tehdit edildiğini dile getiren Halil Hassan El Hüseyin, 2 yılı aşkın süredir oğlunun hayatından endişe ettiğini kaydetti.

'ÇOCUĞUNUN PEŞİNE DÜŞEN AİLELERİ TEHDİT EDİLYORLAR'

Teröristlerin işgal ettiği süreçte Tel Abyad ve diğer bölgelerde 13 yaşındaki oğlundan daha küçük yaştakiler de dahil olmak üzere çok sayıda kız ve erkek çocuğunu kaçırdığını ifade eden Halil Hassan El Hüseyin, "Bu çocuklar nerede, ne oldu kimse bilmiyor. Çünkü terör örgütü çocukları sadece kaçırıp götürüyor ve sonrasında peşine düşen ailelerine tek kelime açıklama yapmıyor. Çocuğunun peşine düşen aileleri de diğer çocuklarını öldürmek veya kendisini cezaevine atmakla tehdit ederek sindiriyordu" dedi.