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PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)

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