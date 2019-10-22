PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş

Hasan KIRMIZITA\u015e- Hadi KURT- \u00d6mer \u015eULUL\/AK\u00c7AKALE (\u015eanl\u0131urfa), (DHA)PARTNER 'A\u015fk ile \u00e7al\u0131\u015fan yorulmaz!' diyen Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, bak\u0131n g\u00fcnde ka\u00e7 saat uyuyor!Otomobil at arabas\u0131na \u00e7arpt\u0131: 2 a\u011f\u0131r yaral\u0131Do\u011fu Karadeniz\u2019de 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n 9 ay\u0131nda trafik kazalar\u0131nda 578 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 5 bin 775 ki\u015fi yaraland\u0131
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