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"PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 07:45 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: - "ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir" - "Ayrıca Tel-Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığından, ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusunda Tel-Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıya meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li teröristler tarafından 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Mutabakata aykırı tüm bu eylemlere rağmen dün çoğu ambulanstan oluşan 39 araçlık bir konvoyun Resulayn'a emniyetle giriş ve çıkışı sağlanmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi gerçekleşmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı şehit taciz/ihlal Tel Abyad

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