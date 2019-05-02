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PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:52 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiği bildirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan taciz ateşlerine ateş destek vasıtalarıyla anında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter adresinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı MSB terörist

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