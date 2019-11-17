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PKK/YPG'nin Akçakale ilçesine düzenlediği saldırılarda yaralanan Halil Yoğurt, şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:14 | Son Güncelleme

PKK/YPG'nin Akçakale ilçesine düzenlediği saldırılarda yaralanan Halil Yoğurt, şehit oldu

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği roketli ve havanlı saldırılarında yaralanan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt (59), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü PKK/YPG tarafından Tel Abyad'dan Akçakale ilçesine atılan roket ve havan mermileri nedeniyle yaralanan Halil Yoğurt, tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli olarak çalışan Yoğurt'un cenazesi, ilçede düzenlenecek cenaze töreni sonrası toprağa verilecek.

Evli ve 9 çocuk babası Yoğurt, terör örgütünün 10 Ekim günü düzenlediği saldırıda yaralanmıştı.

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Akçakale PKK/YPG şehit Tel Abyad terör saldırısı

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