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"PKK/YPG/PYD'yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici ilişki ağları ortaya çıkmıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2019 19:32 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "DEAŞ'lı terörist başının İdlib'de kendisini patlatmasını heyecan ve mutlulukla duyurup PKK/YPG/PYD'yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici niyet ve ilişki ağları birer birer ortaya çıkmıştır" -"Kim ne yaparsa yapsın, Türk ve Türkiye düşmanlığında buluşanlara karşı Milli Mücadele ruhuyla mukabele ve müdahale edileceği açıktır" - "Unutulmasın ki Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümü Türkiye'nin lider ülke olmasına sahne olacak, bunu da cumhurun ittifak ve iradesi gerçekleştirecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "DEAŞ'lı terörist başının İdlib'de kendisini patlatmasını heyecan ve mutlulukla duyurup PKK/YPG/PYD'yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici niyet ve ilişki ağları birer birer ortaya çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin muazzam bir feragat kültürünün, muhteşem bir mücadele kudretinin hem mahsulü hem de maddi ve manevi ihtişamı olduğunu belirtti.

Türk milletinin istiklal ufkunu perdeleyen, hürriyet onurunu pençeleyen mütecaviz ve mütehakkim saldırılara kahramanca direndiğini, nihayetinde kurtuluş destanını şehit ve gazilerin fedakarlıklarıyla yazdığını ve gururla yaşadığını ifade eden Bahçeli, "İşgal ve esarete boyun eğmeyen aziz milletimiz, Cumhuriyet'in fazilet ve fikriyatıyla geleceğin yol haritasını çizmiş, geçmişin ilham ve muzaffer ruhuyla mücadele azmini kamçılamıştır.
Özellikle vurgulamak isterim ki Cumhuriyet’in ilanı büyük bir atılım, kutlu bir başlangıç, tarihi bir karar anıdır.
29 Ekim 1923 tarihi diriliş ve yükseliş eşiğidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye Cumhuriyeti imanın ve yılmaz iradenin eseridir"

Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "en büyük eserim" sözleriyle mana ve muhtevasını özetlediği Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birlik ve beraberliğin güvencesi haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin taçlanmış ve gönüllere taht kurmuş hali olan Cumhuriyet, Türk milletinin kendi kaderine bizzat yön ve istikamet vermesini sağlayarak egemenliğin sahibini tescillemiştir.

Elbette Cumhuriyet’in taşıdığı anlam ve benimsediği ilkeler cumhurun duruş ve ruhunda bütünüyle mündemiçtir.
Türkiye Cumhuriyeti bağış, lütuf veya hediye değildir.
Her şeyden önce inancın, imanın ve yılmaz bir iradenin eseridir.
Haklı ve haysiyetli bir mücadelenin karar ve kıvancıdır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiye Cumhuriyeti muhakkak payidar kalacaktır."

Bahçeli, mesajında terör konusuna da değinerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Terör örgütleri arasında ayrım ve sınıflandırma yaparak önyargılı, hayatın, hukukun ve siyasi ahlakın gerçeklerinden tamamen kopan zalimler Türkiye'nin 96 yıllık Cumhuriyet müktesebatına zarar veremeyeceklerdir.
Caniyi 'mazlum' gören, teröristi 'general' gösteren, terör örgütlerine ana gövde olup rezalet ve dalalete düşen sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa olsun Türkiye’ye sökmeyecektir."

- "Cumhuriyet milli birliği derinleştirip kökleştirecek"

Cumhuriyetin geçmişle geleceği birleştirip, milli birlik ve kardeşliği derinleştirip kökleştireceğinin altını çizen Bahçeli, masajında şu ifadelere yer verdi:

"Aynı zamanda cumhurla Cumhuriyet'i kucaklaştıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, umudun ve huzurun yegane teminatı olacaktır.
Türkiye başta terör olmak üzere var olan tüm sorunlarının üstesinden gelecek güçte ve yeterliliktedir. Barış Pınarı Harekatı dünyaya Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin haklı çağrısını, meşru ve ahlaklı duruşunu alenen göstermiştir.
DEAŞ'lı terörist başının İdlib'de kendisini patlatmasını heyecan ve mutlulukla duyurup PKK/YPG/PYD'yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici niyet ve ilişki ağları birer birer ortaya çıkmıştır."

Bahçeli, "Kim ne yaparsa yapsın, Türk ve Türkiye düşmanlığında buluşanlara karşı Milli Mücadele ruhuyla mukabele ve müdahale edileceği açıktır.

Unutulmasın ki Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümü, Türkiye'nin lider ülke olmasına sahne olacak, bunu da cumhurun ittifak ve iradesi gerçekleştirecektir." açıklamasında bulundu.

Büyük Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutlayan Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kahramanlarını ve aziz şehitleri hürmet ve rahmetle andı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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