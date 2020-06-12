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Dünyaca ünlü plaja 100 mezar kazıldı! İşte nedeni

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2020 11:19 | Son Güncelleme

Brezilya’nın ünlü Copacabana plajında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlem almayan hükümete tepki amacıyla 100 mezar kazıldı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında Latin Amerika’nın merkez üssü konumunda bulunan Brezilya’da bilanço ağırlaşıyor.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun virüsü umursamaması ve salgınla mücadele kapsamında kilitlenmelere karşı çıkması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştiriler artıyor.

Ülkenin ünlü Copacabana plajında hükümetin salgına yönelik mücadelesini protesto etmek amacıyla aktivistler tarafından sembolik mezarlar kazıldı.

Kazılan 100 sembolik mezara salgında hayatını kaybeden 40 binden fazla kişi için temsili siyah haçlar dikildi.

Aktivist Antonio Carlos Costa yaptığı açıklamada, "Başkan, bunun Brezilya tarihinin en dramatik krizlerinden biri olduğunu fark etmedi. Aileler binlerce ölüm için yas tutuyor. İşsizlik ve açlık var" dedi. Costa ayrıca, Bolsonaro destekçilerinin haçları devirerek eyleme karşı çıktığını belirtti.

Öte yandan Brezilya’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 239 artarak 40 bin 919’a, toplam vaka sayısı da 30 bin 412 artarak 802 bin 828’e yükseldi. Yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip Sao Paulo eyaletinde virüse bağlı can kaybı sayısı 10 bini aşarak 10 bin 145’e yükseldi.

Eyalette toplam vaka sayısı ise 162 bin 520 olarak kaydedildi. Sao Paulo’dan sonra salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde 7 bin 363 kişi hayatını kaybetti, toplam 75 bin 775 vaka tespit edildi. Dünya genelinde en çok ölümün kaydedildiği ülkeler sıralamasında üçüncü konumda yer alan Brezilya, vaka sayısında ise ikinci sırada yer alıyor.

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