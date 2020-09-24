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Plaja koşan koronavirüsü unuttu! Ne maske hatırlandı, ne mesafe!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesi sonbahar gelmesine rağmen yazı aratmayan günler yaşıyor. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Plaja koşan koronavirüsü unuttu! Ne maske hatırlandı, ne mesafe!

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 29, nem oranının ise yüzde 66 ölçüldüğü Alanya’da yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında denize girdi. Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken bazıları da müzik dinledi ve kitap okudu. Güneşlenen turistlerin yanı sıra kumda oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Kumsalda güneşlenmek yerine günü birlik tekne turlarına çıkan turistler ise rehberlerin eşliğinde Alanya’nın doğal güzelliklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

PLAJLARDA MASKE VE SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Diğer yandan plajlarda güneşlenenlerin büyük kısmının sosyal mesafe ve maske kurallarını uymadıkları gözden kaçmadı. 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralını aşarak yan yana oturan yerli ve yabancı turistlerin büyük kısmının maskelerini takmadıkları gözlendi.

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'SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALLARINA UYULMUYOR'

Hatay’dan Alanya’ya gelerek deniz keyfi yapan Özkan Akçam, buranın çok güzel olduğunu söyledi. Akçam, “Hatay İskenderun’dan geldim Alanya’yı çok seviyorum. Her sene buraya gelerek tatil yapıyorum. Ama sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmuyor. Bu olayda bizleri üzüyor, lütfen herkes dikkat etsin. Aslı korona virüs basit bir şey değil, aksine korkulacak bir şey. Herkes basit görüyor bu olmayı ama çok üzücü bir durum” dedi.

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YARIN YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji yetkilileri, güneşli havanın yarın etkisini yitirerek yerini yağışlı havaya bırakacağını bildirdi.

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(İHA)

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