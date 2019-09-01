Plajda çalınan telefonu, arama sırasında önüne atıldı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, yüzdükleri sırada dün çantaları çalınınca şort ve plaj havlusuyla ortada kalan Okan Erdoğan (23) ve Kadir Özkan'ın (24) eşyalarının bulunması için polis gece boyunca çalışma yaptı. 'Telefonumu bul' isimli uygulamayla hırsızların geldikleri sokağı tespit eden polis ekipleri arama yaparken, çalınan cep telefonlarından biri, bir binanın penceresinden sokağa atıldı.

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Almanya'da yaşayan Okan Erdoğan ve arkadaşı Kadir Özkan, tatil için geldikleri Antalya'da Konyaaltı sahilinde denize girdi. İkili pasaport, 400 Euro ve iki cep telefonu ile giysilerinin bulunduğu çantayı sahile bıraktı. Bir süre yüzen Okan Erdoğan ve Kadir Özkan, kıyıya çıktığında çantalarının yerinde olmadığını fark etti.

ŞORT VE HAVLUYLA KALDILAR

Şort ve plaj havlusuyla ortada kalan iki arkadaş, çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Okan Erdoğan ve Kadir Özkan'ın ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, ikilinin telefonlarındaki 'telefonumu bul' programından şüphelilerin yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmada, telefonların Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2211. Sokak'tan sinyal verdiği tespit edildi. Bunun üzerine adrese resmi ve sivil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokakları kontrol altına alan polis, cadde ve sokaklardaki yayaları durdurarak telefonlarını kontrol etti. Park halindeki araçları kontrol eden ekipler, binaların bahçelerindeki çiçek saksılarının altına kadar baktı. Yapılan çalışmalara rağmen telefonlar bulunamadı.

CEP TELEFONU ÖNÜNE DÜŞTÜ

Polis ekipleri, sinyal alınan sokakta gece boyunca arama yaptı. Eşyaları çalınan Okan Erdoğan ve Kadir Özkan da sokakta bekleyerek polisin çalışmalarını izledi. Ekipler sokak üzerinde birçok noktada ve şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı. Arama yapıldığı sırada, çalınan cep telefonlarından biri peçeteye sarılı şekilde bir binanın penceresinden sokağa atıldı. Hangi pencereden atıldığı tespit edilemeyen cep telefonu, Okan Erdoğan'ın önüne düştü. Erdoğan'ın polise bilgi vermesi üzerine gelen Olay Yeri İnceleme Büro Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu üzerinde parmak izi incelemesi yaptı.

Polis ekipleri binadakilerin dışarı çıkmasına izin vermezken, telefonun hangi daireden atıldığını belirlemek için uzun süre çalışma yapıldı ancak sonuç alınamadı. İncelemelerin ardından telefon Erdoğan'a teslim edildi. Okan Erdoğan cep telefonun önemli olmadığını, pasaportunun bulunmasını istediğini söyledi. Polis, çalınan diğer eşyaların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.