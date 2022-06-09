Plajda korkunç olay: Kendini ateşe verdi! Ambulans geldiğinde bakın ne demiş

Edinilen bilgilere göre olay, Zonguldak’ın Ereğli Kıyıcak deniz sahilinde meydana geldi. Psikolojik nedenlerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen Hilal K. (29) Ereğli kıyıcak altında bulunan sahildeki kumsala geldi. Bir süre sonra karayolların altında bulunan kanalizasyonun içine giren kadın üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Kadının bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ve emniyet güçleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan kadına müdahale etti. Daha sonra yaralı kadın, Ereğli’de bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar bulunan Hilal K.’nın, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

AMBULANS GELDİĞİNDE BAKIN NE DEMİŞ

Deniz sahiline gelen bir vatandaş ise “Kadın tünel içinde yakmaya çalışıyordu. Kadının çığlık sesleri üzerine plajda bulunan vatandaşlar tarafından söndürülmeye çalışıldı. Ambulans geldiğinde kadın 'Beni bırakın, ben öleceğim' dediğini duyduk” diye konuştu. (İHA)



