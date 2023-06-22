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Plajda şaşkına çeviren olay! Havluyla yüzünü gizleyip...

22.06.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın mavi bayraklı Konserve Halk Plajı'nda kimliği belirsiz kişi, yüzünü gizlediği havluyla güvenlik kamerası önünde uzun süre dans ettikten sonra onlarca plaj şemsiyesini denize attı.

Turizm kenti Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin ilçede ücretsiz hizmete sunduğu mavi bayraklı plajı Konserve Koyu Halk Plajı'na kimliği belirsiz bir kişi gece saatlerinde zarar verdi.

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HAVLUYLA YÜZÜNÜ GİZLEYİP DANS ETTİ SONRA İSE...

Plajın ahşap platformu üzerinde beyaz bir havluyla yüzünü gizleyen kişi, güvenlik kamerası önünde uzun süre dans etti.

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Alkollü olduğu tahmin edilen bu kişi, daha sonra dansı bırakıp plaj şemsiyelerini tek tek denize attı, ardından da şezlonglara yöneldi.

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Ancak şezlonglar yere sabitlendiği için denize atamadı.

Olayı, sabah saatlerinde plajı hizmete açıp temizlik yapan personel fark etti.

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Muratpaşa Belediyesi bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. (DHA)


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