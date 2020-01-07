Plajda seks yaparken yakalanıp, özür dilediler!

26 yaşındaki Roman Grigorenko ve 19 yaşındaki Daria Vinogradova yeni yıl tatili için Tayland'a gitti.

Tayland'daki turistik Pattaya plajında aşka gelip sevişmeye başladılar.

Bu sırada çift telefon kameralarına takıldı. Yaklaşık 30 dakika boyunca süren cinsel münasebette çiftin öpüştüğü, yavaş yavaş soyunduğu ve seks yaptığı daha sonra da plajdan ayrıldığı görülüyor.

Görüntülere ulaşan polis çifti oteline kadar takip ederek her birine 125 Sterlin para cezası verdi.

Polis sorgusu görüntülerinde olay nedeniyle özür dileyen çiftin yüzleri tanınmasın diye maske taktıkları görüldü.

Öte yandan genç adamın polis sorgusu sırasında giydiği dünyanın en ünlü 'yetişkin film' sitelerinden birinin adının yazılı olduğu tişört akıllara haberin ve olayın viral olup olmadığı sorularını getirdi.

