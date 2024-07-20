Plajda taciz iddiasıyla darp edildi! O anlar kameraya yansıdı

Bartın’ın Amasra ilçesinde dün öğle saatlerinde Büyük Liman mevkisindeki plajda meydana gelen olayda güneşlenen bir kadın, H.K.'nın (50) kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Kadının tepki vermesine çevredekiler kayıtsız kalamayarak H.K’yı darp etti. Linç edilmek istenen H.K., gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Amasra Devlet Hastanesi'ne götürülen H.K. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yapılan kontrollerin ardından 2,2 promil alkollü olduğu tespit edilen H.K suçlamaları reddederken, taciz iddiasında bulunan kadın ise şikayette bulundu.

H.K’ya yönelik linç girişimi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır