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  4. Plajda taciz iddiasıyla darp edildi! O anlar kameraya yansıdı

Plajda taciz iddiasıyla darp edildi! O anlar kameraya yansıdı

20.07.2024 11:45
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20.07.2024 11:45
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Bartın’da plaja güneşlenen bir kadının taciz edildiğini iddia etmesiyle, H.K. adlı kişi çevredekiler tarafından darp edildi. Alkollü olduğu belirlenen H.K, hastanendeki işlemlerinin ardından, polis tarafından gözaltına alındı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde dün öğle saatlerinde Büyük Liman mevkisindeki plajda meydana gelen olayda güneşlenen bir kadın, H.K.'nın (50) kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Kadının tepki vermesine çevredekiler kayıtsız kalamayarak H.K’yı darp etti. Linç edilmek istenen H.K., gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

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ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Amasra Devlet Hastanesi'ne götürülen H.K. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yapılan kontrollerin ardından 2,2 promil alkollü olduğu tespit edilen H.K suçlamaları reddederken, taciz iddiasında bulunan kadın ise şikayette bulundu.

H.K’ya yönelik linç girişimi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın plaj
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