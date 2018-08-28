Plajda yaralı bulunan flamingo tedavi altına alındı

Van'ın Edremit ilçesindeki halk plajında vatandaşlar tarafından yaralı bulunan flamingo tedavi altına alındı.
Van Gölü kıyısındaki halk plajında vatandaşlarca kanadı kırık flamingo bulundu.
Haber verilmesiyle plaja gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaralı flamingoyu bulunduğu yerden alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Burada ilk müdahalesi yapılan flamingo, ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne getirildi.
Tedavi altına alınan flamingo, iyileşmesinin ardından doğaya bırakılacak.
Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü Havazası'ndaki Erçek Gölü'nün her yıl flamingoların uğrak mekanı haline geldiğini söyledi.
Bu yıl Erçek Gölü'nde su seviyesinin yükselmesiyle flamingoların Van Gölü çevresindeki sulak alanlara indiğini anlatan Aslan, "Bundan sonra flamingoları Van Gölü kıyalarının tamamında görmek mümkün. Edremit plajında duyarlı vatandaşlarca fark edilen yaralı flamingonun kanadının kırık olduğunu tespit ettik. Burada ilk ameliyatını yaptık. Tedavisinin tamamlanmasıyla tekrar doğaya bırakacağız." dedi.
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