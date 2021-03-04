Plajdaki dev kütle şaşkına çevirdi! Başı yok, gövdesi parçalanmış halde kıyıya vurdu

Galler'in güneybatısında bulunan Pembrokeshire Broad Haven South plajı hareketli anlara sahne oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ BALIĞI

Facebook'ta yayınlanan bir gönderide, görevliler, tahmini uzunluğu 8 metre, ağırlığının ise 4 ton olduğunu tahmin ettiği balığın büyük olasılıkla bir büyük camgöz olduğunu ifade ediyor. (Büyük camgöz, dünyanın en büyük balığı olan balina köpek balığından sonra gelen, dünyanın en büyük 2. balığı)

Balığı inceleyen görevlilerden biri, ''parçalanmış gövdenin birkaç fotoğrafını çektik ve bunun bir camgöz olduğunu doğrulayabilmek için bazı örnekler aldık. Biyolojisinin hiçbir belirgin özelliği göze çarpmıyor, başı gitmiş gibi görünüyor ve uzuvları görünmüyor" dedi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLMADI

Fotoğraflar, omurları da dahil olmak üzere, hayvanın büyük ölçüde parçalanmış kalıntılarını gösteriyordu. Hayvanın ölüm nedeni ise fazlasıyla 'çürümüş' olduğu için belli olmadı.

