HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Plajdaki dev kütle şaşkına çevirdi! Başı yok, gövdesi parçalanmış halde kıyıya vurdu

Plajdaki dev kütle şaşkına çevirdi! Başı yok, gövdesi parçalanmış halde kıyıya vurdu

04.03.2021 14:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Plajdaki dev kütle şaşkına çevirdi! Başı yok, gövdesi parçalanmış halde kıyıya vurdu

Galler'in güneybatısında bulunan Pembrokeshire kumsalında, tahmini uzunluğu 8 metre olan deniz canlısının dev kütlesi görevlileri heyecanlandırdı. Hayvanın büyük boyutlarından dolayı ilk olarak bir balina olduğu düşünülüyordu ama incelemeler sonucunda bunun dünyanın en büyük ikinci balığı olarak bilinen camgöz köpek balığı olduğu tahmin ediliyor.

Galler'in güneybatısında bulunan Pembrokeshire Broad Haven South plajı hareketli anlara sahne oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ BALIĞI

Facebook'ta yayınlanan bir gönderide, görevliler, tahmini uzunluğu 8 metre, ağırlığının ise 4 ton olduğunu tahmin ettiği balığın büyük olasılıkla bir büyük camgöz olduğunu ifade ediyor. (Büyük camgöz, dünyanın en büyük balığı olan balina köpek balığından sonra gelen, dünyanın en büyük 2. balığı)

Screenshot_25

Balığı inceleyen görevlilerden biri, ''parçalanmış gövdenin birkaç fotoğrafını çektik ve bunun bir camgöz olduğunu doğrulayabilmek için bazı örnekler aldık. Biyolojisinin hiçbir belirgin özelliği göze çarpmıyor, başı gitmiş gibi görünüyor ve uzuvları görünmüyor" dedi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLMADI

Fotoğraflar, omurları da dahil olmak üzere, hayvanın büyük ölçüde parçalanmış kalıntılarını gösteriyordu. Hayvanın ölüm nedeni ise fazlasıyla 'çürümüş' olduğu için belli olmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Yunanistan’da 4.4 büyüklüğünde depremYunanistan’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Salat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleriSalat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleri

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Irak, Papa'yı karşılamaya hazırlanıyor

Irak, Papa'yı karşılamaya hazırlanıyor

Kraliçe'nin eşi Prens Philip kalp operasyonu geçirdi!

Kraliçe'nin eşi Prens Philip kalp operasyonu geçirdi!

Yunanistan’da 4.4 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’da 4.4 büyüklüğünde deprem

Fransa İçişleri Bakanı: Mevcut yasalarla ancak 17 cami kapatabildik

'Mevcut yasalarla ancak 17 cami kapatabildik'

New York Valisi Cuomo tekrar özür diledi!

Taciz iddialarının ardından tekrar özür diledi!

Şişmiş ve kötü kokan 'Hindi kulağı'nın nedeni belli oldu! Meğer yıllarca...

Şaşkına çeviren olay! Yıllar içinde şişmeye ve kokmaya başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.