HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Plajdaki masalarda da yasaklandı! Meşhur tatil beldesinde flaş 'alkol satışı' kararı: Restoranlarda...

Plajdaki masalarda da yasaklandı! Meşhur tatil beldesinde flaş 'alkol satışı' kararı: Restoranlarda...

09.09.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege'nin meşhur tatil beldelerinden, Aydın'a bağlı Söke'de alkol satışlarıyla ilgili yeni karar alındı. Karara göre artık Karina Sahili'nde açıktan alkol satışı yapılması yasaklandı.

Plajdaki masalarda da yasaklandı! Meşhur tatil beldesinde flaş 'alkol satışı' kararı: Restoranlarda...

Aydın'da alkol satışına getirilen yeni yasağı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü duyurdu. Karara göre açık alanlarda içki satışı yapılamayacak. Karar, plaj kısmında yer alan masalarda içki servisini de kapsıyor. Restoranlarda ise içki satılabilecek.

AW026785_02

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın güneyinde Doğanbey Mahallesi sınırları içinde kalan Karina Koyu Plajı'nda alkol satışının yasaklandığını belirten tebliği bölgede bulunan işletmelere Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

AW026785_04

RESTORANLARDA SATIŞ YAPILABİLECEK

Edinilen bilgiye göre, alkol satış yasağı kararı Dilek Yarımadası Milli Parkı'na ait Karina Koyu Plajı'nı kapsıyor. Karina Koyu'ndaki restoranların, kapalı alanlarında içki satışı yapabileceği ancak milli parka ait plaj kısmına konulan masalarda içki servisi yapamayacağı öğrenildi.

AW026785_03

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahkemede ifadelerini değiştirdiler! Cezaevine girmemek için...Mahkemede ifadelerini değiştirdiler! Cezaevine girmemek için...
ÖSYM Başkanı'ndan e-Sınav açıklaması!ÖSYM Başkanı'ndan e-Sınav açıklaması!
CHP'den Anıtkabir ziyareti! Kılıçdaroğlu Özel Defter'i imzaladıCHP'den Anıtkabir ziyareti! Kılıçdaroğlu Özel Defter'i imzaladı
Anahtar Kelimeler:
alkol satışı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.