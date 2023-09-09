Plajdaki masalarda da yasaklandı! Meşhur tatil beldesinde flaş 'alkol satışı' kararı: Restoranlarda...

Aydın'da alkol satışına getirilen yeni yasağı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü duyurdu. Karara göre açık alanlarda içki satışı yapılamayacak. Karar, plaj kısmında yer alan masalarda içki servisini de kapsıyor. Restoranlarda ise içki satılabilecek.

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın güneyinde Doğanbey Mahallesi sınırları içinde kalan Karina Koyu Plajı'nda alkol satışının yasaklandığını belirten tebliği bölgede bulunan işletmelere Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

RESTORANLARDA SATIŞ YAPILABİLECEK

Edinilen bilgiye göre, alkol satış yasağı kararı Dilek Yarımadası Milli Parkı'na ait Karina Koyu Plajı'nı kapsıyor. Karina Koyu'ndaki restoranların, kapalı alanlarında içki satışı yapabileceği ancak milli parka ait plaj kısmına konulan masalarda içki servisi yapamayacağı öğrenildi.

(İHA)

