Plajdan çanta hırsızlığı şüphelisi 2 kadın tutuklandı

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, plajdaki şezlongdan çanta hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

Yenifoça Halk Plajı'nda bir şezlongdan çanta hırsızlığı yaptığı belirtilen ve plajı terk etmeye çalışan S.H. (28) ile S.T. (28) adlı 2 kadın, yakalanarak gözaltına alındı. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İki kadın tutukladı.

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