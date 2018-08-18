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Plajdan çanta hırsızlığı şüphelisi 2 kadın tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, plajdaki şezlongdan çanta hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

Plajdan çanta hırsızlığı şüphelisi 2 kadın tutuklandı

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, plajdaki şezlongdan çanta hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.
Yenifoça Halk Plajı'nda bir şezlongdan çanta hırsızlığı yaptığı belirtilen ve plajı terk etmeye çalışan S.H. (28) ile S.T. (28) adlı 2 kadın, yakalanarak gözaltına alındı. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İki kadın tutukladı.

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Plajdan çanta hırsızlığı şüphelisi 2 kadın tutuklandıPlajdan çanta hırsızlığı şüphelisi 2 kadın tutuklandı

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