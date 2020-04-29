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  4. Plajı çamaşır suyuyla yıkatan belediye yetkilisi özür diledi

Plajı çamaşır suyuyla yıkatan belediye yetkilisi özür diledi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 12:12 | Son Güncelleme

İspanya'da bir belediye yetkilisinin halkı koronavirüsten korumak amacıyla plajı çamaşır suyuyla yıkatması, çevrecilerin tepkisine yol açtı. Tepkilerin üzerine özür dileyen yetkili, “Bunun bir hata olduğunu biliyorum. Ancak en iyi niyetle yapıldı” dedi.

Plajı çamaşır suyuyla yıkatan belediye yetkilisi özür diledi

İspanya'nın güneyinde Zahara de los Atunes köyünde Agustín Conejo adındaki belediye yetkilisi, 6 haftalık karantinanın ardından ilk defa evden çıkacak olan çocuklar için sahili temizlemek amacıyla püskürtücülerle donatılmış traktörleri gönderdi.

24 bine yakın koronavirüs kaynaklı ölümün gerçekleştiği İspanya'da bu hafta 14 yaşındaki çocukların bir saatliğine dışarı çıkmasına izin verilmişti.

Ancak Conejo'nun bu karar çevrecilerin tepkisine yol açtı. Sahili koruma faaliyetleri yürüten bir gruba liderlik eden María Dolores Iglesias Benítez, "Tamamen saçma bir karar. Plaj yaşayan bir ekosistemdir. Onu çamaşır suyuyla yıkadığınızda, önünüze gelen her şeyi öldürüyorsunüz" diyerek tepki gösterdi.

‘YUMURTALAR EZİLMİŞ OLABİLİR’

Sahile gelen kuşları ve alanı korumaya çalıştıklarını, karantinanın kuşların yumurtaları için uygun bir ortam hazırladığını ifade eden Benítez, “Şu an traktörlerin yumurtaları ezmiş olabileceğinden endişe ediyorum” dedi.

Çevrecilerin tepkisi üzerine yerel bir yayına katılan Conejo, özür dileyerek, " Bunun bir hata olduğunu biliyorum. Ancak en iyi niyetle yapıldı" diyerek kendini savundu.

Daha sonra şikayette bulunan grup, İspanya'daki Greenpeace'in dikkatini çekti. İspanya Greenpeace, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kuluçka mevsiminin veya kıyı balıkçılığını destekleyecek omurgasız hayvanların şebekesinin geliştiği sırada sahili dezenfekte etmek... Trump'ın fikirlerinden biri değil. Bu olay Zahara de los Atunes'da yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 hastalarına ultraviyole ışın tutulması ve denzenfektan enjekte edilmesini önermişti, daha sonra gelen tepkiler üzerine kendini "Ne olacağını görmek için muhabirlere, kinayeli bir soru soruyordum" sözleriyle savunmuştu.

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