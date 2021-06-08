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Plajlar renklendi! Bodrum sahillerinde büyük yoğunluk

08.06.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da sahil ve plajlar doldu. Sıcak havanın etkili olduğu Bodrum'da, sahiller turist ve tatilcilerin akınına uğradı. Denize giren ve güneşlenen tatilciler, plajları renklendirdi.

Plajlar renklendi! Bodrum sahillerinde büyük yoğunluk

Koronavirus salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme döneminde, Bodrum'daki sahillerde renklendi. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da, sahiller turist ve tatilcilerin akınına uğradı. Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası gibi plajlarda yoğunluk görüldü.

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İstanbul'dan tatil için kente gelen sağlık çalışanı Bensu Yılmaz (29), "Kapanma nedeniyle çok bunaldık. Hava çok güzel, deniz sıcak ve güzel. Denizin keyfini çıkarıyoruz" dedi. İstanbul'dan iş görüşmesi için kente geldiğini söyleyen Beren Cantürk (24) ise, "Bodrum'da yaz sezonu açıldı. Kısıtlamaların tamamen kalkarak, bir an önce normalleşmeye dönmek istiyoruz. Buraya hem iş hem tatil yapmak için geldim. Kademeli normalleşme döneminde yurt dışının açılmamasından dolayı şu an fazla kalabalık yok. Bizde bu fırsatı değerlendiriyoruz" dedi.

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DHA

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