Plajlarda kilometrelerce tatilci yoğunluğu

İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli gibi çevre illerin akınına uğrayan Tekirdağ plajlarında adım atılacak yer kalmadı. Tatilci vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Havaların sıcak olması nedeniyle Tekirdağ plajlarında yoğunlar yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli gibi çevre illerden günü birlik gelen birçok tatilci vatandaşlar nedeniyle Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Kumbağ ve Altınova halk plajlarında adeta adım atılacak yer kalmadı. Aralarında yaklaşık 10 kilometre uzaklık bulunan Kumbağ Plajından Altınova plajına kadarki deniz alanı tatilci vatandaşlarla dolup taştı.

Trafik kilitlendi

Günübirlik çevre illerden gelen tatilci vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Kumbağ, Barbaros, Altınova mahallerinden başlayarak Tekirdağ İstanbul yoluna kadar araç yoğunlukları yaşanmaya başladı. Zaman zaman trafik akışı durma noktasına gelse de jandarma ve polis ekiplerinin çalışması ile kontrollü akış sağlanmaya çalışıldı.